شعراوي يستقبل وفد شركة صينية متخصصة في صناعة أتوبيسات الغاز والكهرباء

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفدا شركة (يوتونج) الصينية المتخصصة في صناعة أتوبيسات النقل الجماعي (غاز وكهرباء) والتي تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال حيث تقوم بتصينع حوالي 25 % من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعي بالصين و15 % من الإنتاج العالمي، كما حضر اللقاء وفد من شركة جيوشى موتورز وكيل الشركة الصينية في القاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء طبقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وبأسعار تنافسية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظرا للعوائد الاقتصادية والبيئية منها.

وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، والتي تعمل بالغاز الطبيعي بإعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم خاصة في ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

وأكد الوزير شعراوي لمسئولي الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلي في تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60 % إلى 70% تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول في استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم في المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى نظافة البيئة، لافتاً إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة وبعض الشركات العالمية في هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري في هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

وخلال الإجتماع شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين في الأتوبيسات الكهربائية خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواي فاي لخدمات الإنترنت وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظراً لكونها المكون الأغلى ثمناً، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لإختيار أنسب الأتوبيسات التي تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركتي (وي تشاي) الصينية و(جيوشي موتورز) وهيئة النقل العام بالقاهرة، فيما يخص مشروع إستبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، والذي تنفذه شركة جيوشي موتورز بالتنسيق مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربى لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنه يتم حالياً إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل، ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء في إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوارد الفنية العاملة بالهيئة في هذا الشأن.