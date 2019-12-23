الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر للتعاون مع المنظمات الإنسانية والإغاثية

القاهرة- (أ ش أ):

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين.

وأكد الإمام الأكبر لدى استقباله اليومَ الاثنين، رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلام لجميع البشر.

وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر يرى أن البداية الحقيقية لتحقيق السلام هي بتحقيقه أوّلًا بين أتباع الأديان، وبالإقرار ببراءة جميع الأديان من العنف والإرهاب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع البابا فرانسيس طوال فترة العمل المشترك، وما جسدته وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي تمت صياغتها من أجل الإنسانية والسلام العالمي.

من جانبه، أعرب رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، عن تَطَلُّع مؤسسته لمزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف؛ لأن منهجه وخطابه المعتدل هو الحل الوحيد للتحديات والمشكلات التي يواجهها العالم المعاصر من انتشار للحروب في العديد من دول العالم، مشيدًا بوثيقة الأخوة الإنسانية لاحتوائها على الكثير من البنود التي تساعد المنظمات الإنسانية في القيام بمهامهم الإنسانية، وخدمة ضحايا الحروب، على الوجه الأكمل.