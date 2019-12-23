وزير الطيران المدني يلتقي قيادات الوزارة ورؤساء الشركات

كتب- محمد عبيد:

بدأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد، أول يوم عمل له داخل ديوان الوزارة بمطار القاهرة الدولي بعقد لقاءات مع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة، للوقوف على آخر تطورات الأوضاع داخل الشركات والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك معرفة الخطط المستقبلية لكل قطاع بالوزارة والشركات سواء كان بالمطارات أو بشركات مصر للطيران.

أكد منار للقيادات الوزارة ورؤساء الشركات أن الهدف الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني، استمرار تقدمه وفقا للاستراتيجيات الموضوعة ومواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولي، وقال الوزير الجديد إنه ابن من أبناء هذا القطاع وسيظل في خدمته من أي موقع يتواجد فيه أو يكلف بالعمل به، وطالب ان يعمل الجميع سوياً بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق النجاحات المتعارف عليها بالقطاع.