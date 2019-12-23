نقيب الفلاحين: نعقد آمالا كبيرة على وزير الزراعة الجديد

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، في أول تعليق له بعد تولي السيد القصير وزارة الزراعة، إن الفلاحين يعقدون آمالًا عريضة وسريعة المفعول على الوزير الجديد.

وأضاف أبوصدام، في بيان اليوم، "ننظر إلى تاريخ الوزير الجديد من النجاحات التي حققها في المجال المصرفي والزراعي آملين أن يحقق آمال الفلاحين في هيكلة السياسة الزراعية بما ينفع المزارعين".

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مشكلات وزارة الزراعة ليست عصية على الحل إذا وضعت لها الخطط ذات المدى المحدد، لافتًا إلى أن أهم هذه المشكلات هي التسويق والتسعير والذي يكمن حلها في تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 14لعام 2015 والمسمى بـ"قانون الزراعات التعاقدية".

وأشار إلى أن وزير الزراعة الجديد جدير بوضع السياسات الزراعية التي تنهض بالمجال الزراعي وترضي المزارعين، لاسيما أنه على علم تام بالمعاناة التي يواجهها المزارعين المتعثرين وعجزهم عن دفع مستحقات البنك الزراعي المصري عليهم خلال السنوات الماضية.

وتابع: "اختيار القصير للتصدي للملف الزراعي في الوقت الراهن اختيار في محله خاصة ان المشكلات المالية هي أكبر الاخطار التي تهدد الحياة الزراعية المصرية".