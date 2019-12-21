أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

حدث في 8 ساعات| 3 اجتماعات للسيسي.. وخريطة إجازات 2020

09:45 م السبت 21 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| 3 اجتماعات للسيسي.. وخريطة إجازات 2020

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومتابعة الرئيس تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن إعلان وزرارة الزراعة سيطرتها على إنفلونزا الطيور.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
السيسي القوات المسلحة القوات البحرية محمد معيط مصطفى مدبولي سد النهضة محمد عبدالعاطي

الخبر التالى:

مصادر تُرجح عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حلم صلاح يتحقق.. ليفربول بطلاً لمونديال الأندية على حساب فلامنجو