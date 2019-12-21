حدث في 8 ساعات| 3 اجتماعات للسيسي.. وخريطة إجازات 2020
09:45 م السبت 21 ديسمبر 2019
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومتابعة الرئيس تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن إعلان وزرارة الزراعة سيطرتها على إنفلونزا الطيور.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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