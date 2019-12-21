من 50 لـ160 جنيهًا.. الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بأطفيح

الجيزة- (أ ش أ):

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تحديد القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في نطاق مركز ومدينة أطفيح للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية، وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بشأن تحديد قيمة سعر المتر للتصالح.

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، أن القيم السعرية لمناطق مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية، للشوارع بعرض أكبر من 12 مترًا، من 9 - 12 مترًا، من 6 - 9 أمتار، وبعرض أقل من 6 أمتار.

وتتراوح قيمة سعر المتر للتصالح السكني من 50 إلى 135 جنيهًا، قيمة سعر المتر للتصالح الإداري من 70 إلى 170 جنيهًا، قيمة سعر المتر للتصالح الخدمي من 60 إلى 160 جنيهًا، وسعر المتر للتصالح التجاري 100 جنيه.

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقًا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.