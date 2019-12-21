طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب الكباري القديمة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة نقل البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والنقل والمواصلات، بشأن تكرار حوادث السقوط والتصادم على الكباري، وغياب الصيانة الدورية للكباري القديمة.

وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم السبت، أن بعض المسئولين ينكرون وجود أخطاء في التصميم الهندسي الخاص ببعض الكباري والمحاور، ويلقون باللوم على السرعات العالية للسائقين، إلى جانب عدم الالتزام بالإرشادات المرورية.

وأضاف أن الحمولة الزائدة لسيارات النقل وعدم الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشأة في موعدها سبب سوء حالة الكباري في مصر، خاصة في القاهرة والجيزة، مؤكدين أن انهيار الكباري يقع أحيانًا بسبب طريقة إنشائها الخاطئة.

وأشار إلى أن الأسوار الحديدية هشة لا تناسب حركة السير على الكباري المحورية، إلى جانب أنها منخفضة، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات، وبخاصة في الكباري التي تحتوي على منحنيات، حيث إنها لا تحول بين السيارات والسقوط على الأرض لحظة التصادم، فتحدث جراء ذلك نتائج كارثية.

وأوضح أن هناك كباري لا تخضع لعملية الصيانة الدورية لإصلاح التالف منها، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم تنظيم جدول زمني لصيانة أي كوبري منذ إنشائه يشمل كشفا دوريًا عليه، إلا أن ذلك لا يحدث رغم ما توفره الصيانة الوقائية من مبالغ مالية قد تصرف بعد انهيار الكوبري، فحينما تتم إقامة كوبري بمنطقة ما، تكتفي الوزارة فقط بدراسة ميزانية إنشاء الكوبري وتغض البصر عن مدى استمرارية الكوبري بجودته الإنشائية لعدم توافر ميزانية صيانة وتطوير، والمتاح فقط هو الصيانة الطارئة التي ترتبط بحدوث الكارثة، رغم أن الكوبري يجب أن يخضع للصيانة كل 6 أشهر على الأقل.

وأكد أن الكباري تعاني من أعمال ترميم المتوقف ببعضها والبعض يعاني من تراكم للقمامة، وعشوائية مرورية، السير عكس الاتجاه، اختفاء لبعض اللوحات الإرشادية والمرورية، فواصل متهالكة وأسوار محطمة، وطالب النائب بسرعة نقل إشراف الكبارى ذات الأهمية إلى هيئة الطرق والكباري، التى تمتلك القدرة على الحفاظ على تلك المشروعات.