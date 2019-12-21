مقترح برلماني بتنظيم دورات للمعلمين للتعامل مع ذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منة منير، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم، بشأن تنظيم دورات للمعلمين لكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الهمم ودمجهم.

وقالت النائبة في بيان اليوم السبت، إن الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات ينص على أنه "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأشارت إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان، يحتاجون مهارات خاصة للتعامل معهم وإدماجهم في المجتمع واستبيان قدراتهم ومهاراتهم.

وأكدت أن فكرة دمج الطلاب ذوي الإعاقة، تتطلب في البداية تطوير مهارات المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، للتعامل معهم وتحسين قدراتهم ودعمهم في المنظومة التعليمية.

واقترحت النائبة: "تنظيم دورات للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية للتعامل مع ذوي الإعاقة والاستعادة بأطباء الصحة النفسية في سبيل ذلك، وأن يتم اعداد برنامجي تدريب للمعلمين هدفه الوصول إلى كيفية اكتشاف ذوي الإعاقة، وطريقة التعامل معه، وكيفية إيجاد حلقة الوصل بينه وبين الطالب العادي".

وطالبت بإلزام المدرسين بالحصول على هذا النوع من الدورات قبل بداية الفصل الدراسي الجديد، وتوفير مادة مناسبة لهم على الإنترنت يمكن الاستعانة بها في اكتساب هذه الخبرة.​