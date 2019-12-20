تغيير في الهيكل التحريري.. رئيس "Ten" يكشف تفاصيل عودة القناة

كتب- مصطفى علي:

كشف الإعلامي نشأت الديهي الرئيس التنفيذي لقناة "Ten" تفاصيل عودة القناة للبث مجددًا، عقب صدور قرار سابق بوقفها في نهاية العام الجاري.

وقال الديهي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن إدارة القناة في اجتماعات مستمرة، لمراجعة الإجراءات التي سيتم من خلالها عودة البث، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، عقب ردود أفعال من المواطنين التي انحازت للقناة، بحسب ما قال.

وأضاف الديهي، أن إدارة القناة ستعقد اجتماعًا اليوم الجمعة، للاتفاق على موعد عودة البث والخريطة البرامجية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن القناة ستعود بنفس ملكيتها السابقة وهيكلها الإداري، الذي يرأسه الإعلامي عمرو عبدالحميد مدير القناة، والإعلامي نشأت الديهي الرئيس التنفيذي، ولكن سيكون هناك تغيير في الهيكل التحريري للقناة.

وأعلنت إدارة قناة "TeN"، استمرارها في تقديم خدماتها الإعلامية، في بيان لها مساء أمس الخميس، تحدثت فيه عن حزمة من الحلول الصعبة للمكشلات التي تواجه القناة.

وأشارت القناة في بيانها الذي أصدره المدير التنفيذي الإعلامي نشأت الديهي، إلى أنه "بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري، والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة، بدء من يناير المقبل، وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، التي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كل جوانبه، واستطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كل المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة، تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة".

وتابع البيان: "نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها".

وأعلنت إدارة قناة "TeN" توقفها عن البث نهاية شهر ديسمبر 2019؛ لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، مؤكدة أن هذا القرار الصعب انطلاقًا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل، نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.​