شباب العالم في ختام المنتدى: قدم رسالة سلام للعالم .. وموضوعاته تخدم البشرية

كتب مصطفى علي:

أكد عدد من الشباب من مختلف دول العالم، سعادتهم بمنتدى شباب العالم، حيث أتاح الفرصة لهم للتعرف على بعضهم البعض، معبرين عن أسفهم لفقدان هذا التجمع الدولي الرائع.

وقال بيتر جاكسون من بلجيكا، لمصراوي، إن المنتدى كان فرصة جميلة للشباب من كل دول العالم للالتقاء وتبادل الثقافات والحضارات وهو الأمر الذي سنفتقده كثيرا الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيسعى للمشاركة في المنتدى العام المقبل، لأنه عكس رسائل عديدة أهمها المحبة والتسامح وعدم التفرقة بحسب اللون أو الجنس أو الدين.

وعبرت سلا نداي من فرنسا، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، مؤكدة أنه كان فرصة عظيمة لتبادل الرؤى والثقافات المختلفة، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس المصري للشباب في الجلسات أمر هام جدا ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بالشباب وتدعمهم بشكل مستمر.

وأكدت سارة كاتس من فنزويلا أنها سعيدة للغاية بتواجده في مصر وتعرفها على شباب من دول أخرى لم تكن تتخيل يوما أن تلتقيهم، لافتة إلى أن موضوعات المنتدى كانت في غاية الأهمية وواكبت التطورات الحديثة التي يمر بها العالم، ومن بينها الروبوت صوفيا وأيضا مناقشة عدد من الأمور الهامة مثل الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه قدم رسالة محبة وسلام للبشرية.

وشددت حليمة بوسعيد من تونس على أن المنتدى أتاح الفرصة لتبادل الثقافات والخبرات بين الشباب من كل دول العالم، متمنية أن تخرج التوصيات معبرة عما تم مناقشته في الجلسات.

بينما قالت عالية خالد، ١٧ عاما، أصغر مصرية مشاركة بالمنتدى، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في المنتدى لأنها المرة الأولى لها، وتتمنى أن تشارك كل عام، مبدية سعادتها بلقاء الرئيس السيسي و التقاط صورة شخصية معه، لافتة إلى أنها أقامت علاقات صداقة بالعديد من الشباب من مختلف دول العالم.

وأكدت عزة نصر الدين من السودان، أنها سعيدة لمشاركتها في المنتدى الذي أتاح لها الفرصة للتعرف على شباب من مختلف دول العالم، وقالت إن موضوعات المنتدى كانت هامة للغاية وأتاحت لها الفرصة للاستفادة بأقصى صورة ممكنة.