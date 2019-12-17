السيسي: الدول القوية تنسق مع بعضها لتجاوز التحديات

كتب – أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعبين المصري والمغربي يرتبطان بعلاقات قوية "دائمًا قريبين من بعضهم البعض".

وأضاف السيسي أن الحالة التي تمر بها المنطقة ليست في أحسن أحوالها.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ.

وقال السيسي، ردا على سؤال أحد المشاركين بالمنتدى من المغرب، عن وجود فرصة للتقريب بين الشعبين المصري والمغربي، إن "الدول المستقرة تتقارب وتنسق مع بعضها أكثر لتكون محصلة قوانا ضخمة لمواجهة التحديات وتجاوز الواقع الصعب".