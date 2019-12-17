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ما مصير تمثال أبو الهول الصغير الذي عثرت عليه الآثار مؤخرًا؟.. مسئول يُجيب

01:27 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
ما مصير تمثال أبو الهول الصغير الذي عثرت عليه الآثار مؤخرًا؟.. مسئول يُجيب

تمثال أبو الهول الصغير

كتب- محمد عاطف:

قال جمال السمسطاوي، مدير آثار مصر الوسطى، إن التمثال الملكي صغير الحجم، الذي يشبه أبي الهول، الذي عثرت عليه البعثة الأثرية المصرية، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا، دخل مرحلة الترميم، خاصة في ظل وجود مرمم مرافق للبعثة الأثرية، ينفذ عمله فور اكتشاف أي أثر جديد.

وأضاف السمسطاوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم يتحدد حتى الآن أين سيذهب التمثال، بعد الترميم"، مشيرًا إلى أنه سيوضع حسبما تحدد الوزارة بعد ذلك، وفق العرض المتحفي للمتاحف المزمع إنشاؤها هذه الفترة، ومن أهمها متحف الغردقة، أو متحف شرم الشيخ، أو المتحف المصري الكبير.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، وملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، ما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

وعثرت البعثة أيضًا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.

وستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، بعد العثور خلال الثلاث أعوام السابقة، بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

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تمثال أبو الهول الصغير جمال السمسطاوي البعثة الأثرية المصرية كوم اللولي

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