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بث مباشر| انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019

10:38 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
بث مباشر| انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019

منتدى شباب العالم

كتب- محمد نصار:

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، صباح اليوم الاثنين، من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد انتهاء جلسة افتتاح المنتدى مساء أمس السبت.

ويقدم (مصراوي) خدمة البث المباشر لمتابعة فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.

وبدأت جلسات المنتدى صباح اليوم الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل، تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

منتدى شباب العالم السيسي ورش عمل الأمن الغذائي الذكاء الاصطناعي

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