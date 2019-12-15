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وزير التنمية المحلية يتابع أداء المحافظات في التعامل مع الأمطار

06:59 م الأحد 15 ديسمبر 2019
وزير التنمية المحلية يتابع أداء المحافظات في التعامل مع الأمطار

سقوط أمطار على القاهرة

كتب- محمد نصار:

تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الساعة الإجراءات، التي اتخذتها المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة فرق الطوارىء المشكلة للتدخل السريع في أية أمور طارئة، حيث شهدت مناطق متفرقة بالجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والقليوبية والسويس ومطروح والبحيرة والغربية، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة اليوم.

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة القيادات المحلية ميدانيًا للإجراءات التي يتم اتخاذها وتوجيه عربات شفط مياه إضافية لأماكن تجمع الأمطار، وإزالة أية أضرار قد تسببها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، مع موافاة غرفة العمليات المركزية بالوزارة بتقارير دورية على مدار اليوم.

واطمأن اللواء شعراوي على الإجراءات التي نفذتها المحافظات المشار إليها، حيث تم مراجعة خطة انتشار المعدات، وإيجاد محاور مرورية وطرق بديلة للطرق المزدحمة نتيجة سقوط الأمطار والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تسليك شبكات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار.​

الأمطار الطقس محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية

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