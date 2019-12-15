افتتاح السيسي لأعمال منتدى شباب العالم وخطة الحكومة لـ"ضبط الإنفاق".. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - ش أ:

تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 7000 شاب من مختلف دول العالم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس و ممثلين المنظمات الدولية والإقليمية.

كما أبرزت الصحف نبأ استضافة مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلام والأمن بالقارة.

وبرز في الصحف كذلك اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على هامش منتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم، حيث أطلق الرئيس السيسي النسخة الثالثة من المنتدى بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7000 شاب من مختلف دول العالم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين المنظمات الدولية والإقليمية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن فعاليات المنتدى تتضمن العديد من الجلسات التي يناقش خلالها الشباب قضايا الأمن والسلام والبيئة والأمن الغذائي ودور الفن في تماسك المجتمع والعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما تشمل الفعاليات نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الذي يقام اليوم وغدا.

في حين نشرت صحيفة (الجمهورية) أن جلسات المنتدى تتضمن 10 محاور رئيسية من بينها أثر التغيرات المناخية على الإنسانية والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي وكيفية الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضافت الصحيفة أن جلسات المنتدى ستناقش أيضا تطوير بيئة ريادة الأعمال وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة والأمن الغذائي في أفريقيا وتطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التحولات الكبرى في العالم الرقمي، كما تنطلق جلسة خاصة بـWYF LABC.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتدى شهد عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية ناقشت العديد من القضايا الهامة من بينها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة و"شباب المتوسط : جذور مشترك"، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل وسبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية ونموذج محاكاة : مبادرات شبابيه للتحرك و تطبيقات الذكاء الاصطناعي و رياده الأعمال.

وفي نشاط رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي قام فجر أمس بجولة تفقدية بالدراجة بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد الرئيس فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الرئيس السيسي أطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحته حوالي 35 فدانا، ويضم 4 كليات وهي الألسن واللغات والتطبيقية والسياحة والضيافة والعمارة والفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكانية.

وأضافت الصحيفة أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت أعمال إنشائها في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدينه الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مصر تستضيف أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلام والأمن بالقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة المضيفة تترأس الاجتماعات التي تعقد على ثلاثة مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الإفريقي لتدخل حيز التنفيذ.

ولفتت الصحيفة إلى أن استضافة مصر تلك الاجتماعات تأتي في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 .

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال التقى مع المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ونقلت الصحيفة عن عبد العال تأكيده تفهم مصر الأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن عقيلة صالح أعرب عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة، قائلا "نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة"، مؤكدا ثقته في مصر (قيادة وشعبا)، معربا عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

اقتصاديا، ونقلت صحيفة (الأخبار) عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأكيده ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولى وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي (2020/2021) تركز على الإصلاح الهيكلي، حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقياده قاطرة النمو الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد -خلال لقائه بوزير المالية الدكتور محمد معيط وأحمد كوجاك نائب وزير المالية على هامش منتدى شباب العالم لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي والجديد- أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أوضح أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل (تكافل وكرامة) وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.