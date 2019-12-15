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​اليوم.. "70 عامًا على تأسيس الصين" ندوة بمركز الإبداع

05:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
​اليوم.. "70 عامًا على تأسيس الصين" ندوة بمركز الإبداع

مركز الإبداع الفني

كتب- محمد عاطف:

يعقد مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية"، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني، مركز حوار الدراسات السياسية والإعلامية، في السابعة مساء اليوم الأحد.

يُشار إلى أن فعاليات القطاع تقام في 11 مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض فنون تشكيلية وخطًا عربيًا، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.

مركز الإبداع الفني صندوق التنمية الثقافية الصين

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