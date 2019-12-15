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نماذج مُبهرة وكلمة السيسي.. ماذا حدث في افتتاح منتدى شباب العالم؟ (فيديوجرافيك)

02:30 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
نماذج مُبهرة وكلمة السيسي.. ماذا حدث في افتتاح منتدى شباب العالم؟ (فيديوجرافيك)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعرض مصراوي تفاصيل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمنتدى في الفيديوجرافيك التالي:

منتدى شباب العالم السيسي شرم الشيخ

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