نماذج مُبهرة وكلمة السيسي.. ماذا حدث في افتتاح منتدى شباب العالم؟ (فيديوجرافيك)
02:30 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
القاهرة - مصراوي:
انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويستعرض مصراوي تفاصيل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمنتدى في الفيديوجرافيك التالي:
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