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بث مباشر| افتتاح منتدى شباب العالم 2019

06:43 م السبت 14 ديسمبر 2019
بث مباشر| افتتاح منتدى شباب العالم 2019

الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

انطلقت مساء السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقدم (مصراوي) خدمة البث المباشر لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية التي يشهدها الرئيس السيسي.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدٍ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل، تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

منتدى شباب العالم شرم الشيخ السيسي الأمن الغذائي الذكاء الاصطناعي

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