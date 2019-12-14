إقبال كبير على جناح المركز "المصري للفكر" بمنتدى شباب العالم (صور)

شهد الجناح الخاص بـ"المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" على هامش منتدى شباب العالم 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، إقبالًا كبيرًا من جميع المشاركين للحصول على مطبوعات المركز.

ويعرض المركز مجموعة من المطبوعات المهمة، منها "تحولات عالمية محركات الإنسانية في مواجهة التحديات" والذي يشرح آفاق الصراع والتعاون في الشرق الأوسط، وقضايا التنمية المستدامة في أفريقيا، وإلى أين تقودنا الثورة الصناعية الرابعة.

كما يوزع المركز مطبوعة بجميع اللغات، حول حقوق الإنسان في مصر وأفريقيا،

بالإضافة إلى مطبوعة حول سد النهضة، وأسرار الأزمة، وطرق الحل من خلال ورق للعمل، التي أعدها المركز طيلة الشهور الماضية.

كما ساهم الخبراء والمتخصصون وشباب باحثي المركز، في إعداد الأوراق، أعمال ورش العمل، وحلقات النقاش التي يتضمنها المنتدى، الذي أصبح ضمن الأهم في العالم في دورته الثانية هذا العام.

وعلى هامش المنتدى ينظم المركز "صالون سياسي" للحوار مع كبار المسئولين والخبراء والمتخصصين من المشاركين في المنتدى، من مصر وخارجها، للتحاور حول القضايا والأزمات الإقليمية والدولية إثراءً للنقاش والتفاعل.

و"المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" هو مركز تفكير مستقل أُسس في عام 2018، يسعى إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.

ويولي المركز اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية، انطلاقًا من الثوابت والمبادئ التي تؤطر تحركات القيادة المصرية إقليميًّا ودوليًّا.​