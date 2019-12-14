الأوقاف تنهي خدمة إمام وعامل بعد صدور أحكام قضائية ضدهما

كتب- محمود مصطفى:

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة إمام وعامل بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أيٍّ منهما من العمل بالمساجد على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنبر أو إلقاء الدروس، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية ومديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

وشدت على أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.​