وزيرة البيئة تستعرض أمام ملكة إسبانيا تجربة مصر في توفير الأمن الغذائي

كتب - محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تطبق خطة طموحة لتوفير الغذاء تعتمد على عدة محاور: أولها إقامة مشروع الصوب الزراعية الذي يعد من النماذج الرائدة في التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب إتاحة المناخ الداعم من خلال وضع قضية الأمن الغذائي ضمن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وذلك لعقد حوار مفتوح مع الشباب حول الابتكارات في هذا الشأن، مشيرة كذلك إلى إطلاق المبادرة الخاصة بالتصدي لسوء التغذية لأطفال المدارس وضمان وصول الغذاء الصحي لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، في حدث ملكي رفيع المستوي تحت رعاية وحضور ليتيزيا اورتيز ملكة إسبانيا وكل من شو دونيو رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبيرتيراند بيكارد الذي حلق حول العالم بطائرة تسير بالطاقة الشمسية.

وأشارت وزارة البيئة - في بيان اليوم الجمعة- إلى قيام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بدعوة مصر للمشاركة في هذه المناسبة نظرا لدورها الفعال على كافة الأصعدة وخاصة في مجال البيئة وتغير المناخ، وتركز اللقاء حول الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة حول استدامة الغذاء والقضاء على الجوع.

واستعرضت فؤاد التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي حاليا أخذت على عاتقها أن تعمل على تنمية ونهضة إفريقيا من خلال تبادل الخبرات وطرح المبادرات القارية الشاملة حتى تنهض مصر وإفريقيا.