ثقافة النواب تطالب بتطوير الهيئة الوطنية للإعلام وفك التشابكات المالية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الأهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمي للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التي تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.

طالبت اللجنة بسرعة الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل في الهيكل التمويلي للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التي أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بأهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها.

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات بالصحف القومية، والتأكيد على سرعة انعقاد الجمعيات العمومية للصحف القومية، مما يساعد على تطوير الأداء وتلافي تحقيق الخسائر.

وشددت اللجنة في توصياها على ضرورة تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات المادية ما يسهم فى تطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتجهيز المكاتب التابعة للهيئة في الخارج.

وأكدت اللجنة على دعمها لبرنامج الحكومة وما تحقق من أعمال في برنامجها في الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019 والتي تضع في أولى أولوياتها هدفا استراتيجيا ألا وهو بناء المواطن المصري في جميع المجالات والتوعية بمنظومة القيم الثقافية والموروثات الحضارية وحماية المواطن المصري من كافة التحديات التي نواجهها خاصة التيارات الفكرية المتطرفة والغزو الثقافي المنظم الذي يهدف إلى هدم كل القيم الثقافية والفكرية.​