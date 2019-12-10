"دفاع النواب" تهدي علي عبدالعال موسوعة "وصف مصر"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر اليوم الثلاثاء، موسوعة "وصف مصر" إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وذلك تقديرا للجهد الذي يبذله من أجل انتظام العمل بمجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة التقت رئيس مجلس النواب في إطار اللقاء الدوري السنوي بهدف تبادل الرويء في كل ما يتصل بعمل اللجنة والقضايا المرتبطة بها ومجلس النواب بشكل عام وتم تبادل الحوارات والمناقشات، بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي ورئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور عبدالهادي القصبي بالإضافة إلى النائب محمد السويدي.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب على دور لجنة الدفاع والأمن القومي وعملها وانضباطها وما يمثله كل منهما من دعم للأمن القومي في البلاد.

يذكر أن موسوعة "وصف مصر" هي أكبر مؤسسة علمية في العالم، أنتجها 1700 عالم فرنسي من علماء الحملة الفرنسية من تخصصات مختلفة عن مصر، تشمل جميع جوانب الحياة واستغرق العمل بها نحو 20 عاماً، وقام بترجمتها الأديب زهير الشايب، وبعد وفاته استكملت نجلته رسالته وقامت بترجمة باقي الأجزاء.