للتغلب على الكثافة المرورية.. استحداث طريق جديد بعرض 3 حارات بـ6 أكتوبر

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم استحداث طريق جديد بعرض 12 مترا وبسعة 3 حارات مرورية بكل اتجاه، للربط بين محوري(47 - 100 و 48 - 101)، للتغلب على الكثافات المرورية، وصعوبات السير التي تواجه سكان المدينة، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف "الشربيني"، :"جارٍ تنفيذ طبقة الفرمة "الأساس"، وأعمال الأرصفة بين الاتجاهين بعرض2م، موجهًا بضرورة تنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وكذا الانتهاء من أعمال التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق متصل، قال "الشربينى"، في بيان اليوم الثلاثاء، بإنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير القطاع الثاني من طريق الواحات بطول (17كم)، وتشمل الأعمال رفع كفاءة طبقة الأسفلت والأرصفة والمسطحات الخضراء بالطريق.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ نموذج من أعمال رفع الكفاءة بالطريق بطول (2.5كم) أمام منطقة حدائق الأهرام ابتداءً من طريق الفيوم، ويشمل إزالة الطبقات المعيبة من الطريق وتنفيذ طبقات السن والأسفلت، وكذا أعمال الأرصفة على الجانبين، وأعمال البردورات والإنترلوك، وتغيير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد جديدة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة والنخيل، وكذا تنفيذ شبكة ري حديثة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالطريق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة والمترددين عليها.