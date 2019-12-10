بالصور- نقل 309 قطع أثرية إلى المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية اليوم الثلاثاء، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وسط إجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة، حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها لك قطعة.

وأضاف الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن من أهم القطع تمثال للملك رمسيس الثاني تقف خلفه إحدى المعبودات، وتمثال للمعبودة سخمت، وتمثال للملك سيتي الثاني، ولوحة كبيرة من الجرانيت الوردي خاصة بالملك رمسيس الرابع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من التماثيل التي تعبر عن روائع الفن المصري القديم.

ومن ناحيته، قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن عملية النقل سبقها عدة مراحل مختلفة، كان منها التصوير الثلاثي الأبعاد والفحص الراداري بالإضافة إلى أعمال الترميم الأولي لبعض القطع، مشيرًا إلى أن أعمال النقل تمت بالتعاون مع شركة "المقاولون العرب" مع اتباع أعلى معايير الأمان والسلامة، وتحت إشراف متخصصين من المتحف المصري الكبير، حيث تم نقل 6 قطع أثرية تتراوح أوزانها بين 4 و16 طنًا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متنوعة من القطع من الأخشاب والأحجار والمعادن، وتم إيداعها داخل معامل الترميم المخصصة لكل منها للبدء في أعمال الترميم والصيانة.​