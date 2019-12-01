"عربية النواب" تدعو الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام

كتبت - ميرا إبراهيم:

توجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتحية والتقدير للشعب الفلسطينى بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لصموده ولثباته في أرضه والدفاع عن مقدساته، مناشدًا جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب "أباظة"، في بيان اليوم، المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل العاجل لتنفيذ دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما دعا المجتمع الدولي لتنفيذ قرارته في تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاكمة سلطات الكيان الإسرائيلي عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهابٍ وتهجيرٍ ومصادرةٍ للممتلكات وقتلٍ وتطهيرٍ عرقي.