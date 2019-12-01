نقل وتعيين.. حركة تنقلات جديدة في صفوف المحليات (قائمة أسماء)

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدة قرارات خاصة بنقل وتعيين مجموعة من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لتسكين وشغل بعض الأماكن الشاغرة بالمحافظات فى وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن، وشملت هذه القرارات ولأول مرة الدفع بإحدى القيادات النسائية المحلية من وظيفة رئيس مدينة إلى وظيفة سكرتير عام مساعد.

وتضمنت قرارات اللواء محمود شعراوي، ندب أيمن محمد عزت، للعمل في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، وندب السيدة منال توفيق الغندور إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية نقلاً من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، وتكليف محمد شوقي خليل بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة للعمل في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، وندب أشرف محمد موافي في وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر نقلاً من وظيفة سكرتير عام مساعد الفيوم، وندب السيد هشام أحمد على شادى للعمل في وظيفية سكرتير عام محافظة بني سويف نقلاً من وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر، وتعيين مدحت محمد القاضى للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط نقلاً من رئيس مركز ومدينة سملوط بالمنيا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القرارات تهدف إلى دفع منظومة العمل المحلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد شعراوي على أن الوزارة تبحث دائماً عن العناصر المتميزة في المحليات لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.​