غدًا.. بدء قبول عقود التضامن بين شركات السياحة المنظمة للعمرة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة السياحة، فتح باب قبول عقود التضامن بين الشركات السياحية المنظمة للرحلات العمرة، غدًا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار الضوابط والقواعد المعمول بها لتنظيم رحلات العمرة لهذا العام فقد تم التنسيق مع غرفة الشركات السياحية عن فتح قبول التضامن بالغرفة لتنظيم علاقة العمل بين الشركات المسجلة على بوابة العمرة المصرية بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين فيما بينها.

وطالبت الوزارة من الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة بسرعة التوجه لمقر غرفة الشركات السياحية لاستكمال الإجراءات واعتمادها.

وشددت الوزارة أن بوابة العمرة الالكترونية هي المنصة الشرعية الوحيدة المختصة بتنظيم رحلات عمرة و إي تعامل خارجها يعتبر مخالف للضوابط و القواعد المعمول بها لتنظيم رحلات العمرة.​