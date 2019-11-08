جابر عصفور عن تصريحات أحمد مراد حول نجيب محفوظ: "من حقه ينتقد"

كتب- محمد عاطف:

وصف الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أزمة تصريحات الكاتب أحمد مراد حول أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، في ندوته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بـ"المفتعلة"، مضيفًا أنه لا داعي لها من الأساس.

وقال عصفور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لا أعرف أحمد مراد بشكل شخصي، ولكني أعرف نجيب محفوظ جيدًا وكان صديقي، ومع ذلك من حق مراد أن ينتقد محفوظ كما يشاء، وليس من حق المثقفين أن يحجروا على أرائه، كما أن من حق أي شخص أن ينتقد أعمال أحمد مراد أو أي مبدع آخر".

وأضاف: "علينا أن نتمسك بحرية الرأي والتعبير باعتبارها القيمة الكبرى، التي يجب أن ندافع عنها، فلا يمكن للإبداع أن يحيا بدونها، أما أن يصادر البعض حرية الرأي، بحجة الدفاع عن الرموز الأدبية، فهذا الأمر مرفوض وغير صحي".

وأصدر مراد بيانًا نفى فيه ما نشر في المواقع الإخبارية على لسانه، واعتبرت هجومًا على نجيب محفوظ، تحت عنوان "أحمد مراد: روايات نجيب محفوظ لا تتناسب مع العصر"، وجاء نص البيان كالتالي: "هذا الكلام محرف مسيء لم يصدر عني، في حق مثَلي الأعلى في الكتابة، الذي أكن له كل احترام وتقدير، فطالما تحدثت عنه بفخر داخل وخارج مصر، وهو ما يسهل إثباته عبر البحث على الإنترنت خلال السنين الماضية".

وأضاف مراد: "لو كنت تعرضت لأستاذ نجيب محفوظ بأي شكل، لكان جمهور الندوة أو الفنانين الحاضرين قد تصدوا لي، وهو ما لم يحدث لكن بالعكس، انتهت الندوة بهدوء وبنجاح".

وأكمل مراد: "أكرر أن صورة الأديب الكبير نجيب محفوظ في وجداني ووجدان الجمهور راسخة، كرمز لأديب متميز حفر اسمه بين عظماء الأدب في العالم، وحرصت الوسيلة الإعلامية على الترويج، لما هو غير صحيح بهدف الإساءة إلى شخصي والنيل من محبة قرائي لي بغير وجه حق".

واختتم بقوله: "أدعو كل من تعرض لاسمي بالإساءة بدون أن يشاهد تسجيل الفيديو الخاص بالندوة التي أقيمت بمعرض الشارقة للكتاب بدولة الإمارات يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بحضور المنتج اللبناني صادق الصباح والفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السوري عابد فهد، أن يدرك أبعاد مؤامرة تستهدف شخصي وتسعى إلى شغل الرأي العام بأكاذيب نبتت ونمت في ذهن من حررها بيمينه، مهدرًا ما يجب أن يكون عليه الإعلام من أمانة في النقل والعرض، حيث لا مجال لتحقيق مكاسب شخصية ومهنية على حساب المصداقية الإعلامية الغائبة!".