قناة مفتوحة.. كيف استعد التلفزيون لتغطية أمم أفريقيا تحت 23 عامًا؟

كتب- مصطفى علي:

كثف التلفزيون المصري استعداداته لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تُنقل مباريات البطولة على قناة "تايم سبورتس" المصرية عبر التلفزيون الأرضي فقط، فيما حصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات المسابقة فضائيًا بشكل حصري، حيث تنقل مباراة مصر عبر قناة "beIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

وقال إبراهيم مبارك مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إن التليفزيون المصري استعد بكامل طاقته لانطلاق البطولة اليوم، حيث يتولى مخرجي التليفزيون المصري المهمة الفنية لإخراج البطولة كاملة.

وكشف أن المخرج محمد نصر الدين، سيتولى إخراج المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم وما يسبقها من حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مخرجي التليفزيون لمجموعتين إحداهما باستاد القاهرة والأخرى باستاد السلام، على أن يكون لكل مجموعة مسؤول عنها من كبار مخرجي البرامج الرياضية المشهود لهم بالكفاءة.

وأشار "مبارك" إلى أن التليفزيون أقام غرفة عمليات في الإدارة العامة للبرامج الرياضية يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً، لمتابعة تغطية البطولة من كافة الجوانب سواء على صعيد تصوير وإخراج المباريات وأيضًا البرامج المكلفة بتغطية البطولة، موضحًا أنه سيتم بث وإخراج البطولة بوحدات HD المسؤولة عن البث الرقمي، مشددًا في الوقت ذاته على أن البطولة ستنجح على المستوى الفني بما وفرته الهيئة الوطنية للإعلام من إمكانيات على أعلى مستوى.

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