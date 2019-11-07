السيسي: "نواجه الفتن بالوحدة.. والهدم بالتنمية"



كتب - محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسي إن التطرف والإرهاب وجميع محاولات التخريب، لن تثني الشعب المصري عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل.

وأضاف: "سنواجه الفتن بالوحدة والتماسك والهدم بالبناء والتنمية".