وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة وسعت التعاون المشترك مع وزارات: التربية والتعليم - التعليم العالي - الشباب والرياضة - الثقافة، ومؤسسة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطينة للإعلام.

وأضاف جمعة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس: "خطتنا القادمة استكمال مسيرة التجديد، وأول أعمالها إصدار كتابنا خلال أيام تحت عناون مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة".

ولفت إلى أن الأمر الآخر هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وشعب وأمة، والعمل على نشر هذا النموذج عالميًا لتصحيح صورة الإسلام، ما جعلنا نترجم خطبة الجمعة أسبوعيًا إلى 18 لغة ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بهذه اللغات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ومن المنتظر أن يكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.