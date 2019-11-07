مصر وإثيوبيا والسودان تجدد التزامها بالتوصل لاتفاق شامل بشأن ملء سد النهضة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة.

وأضافت الوزارة، وفق ما نقل موقع قناة "العربية"، أن وفود مصر وإثيوبيا والسودان اجتمعت مع وزير الخزانة منوتشين ورئيس البنك الدولي مالباس في واشنطن، الأربعاء، وأنهم سيجتمعون في واشنطن في 9 ديسمبر، و13 يناير.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه التقى مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل خلاف سد النهضة. وأَضاف في تغريدات عبر "تويتر"، أن الاجتماع بشأن سد النهضة مضى بشكل جيد، وأن المباحثات مستمرة.

كما نشر الرئيس الأميركي صورة من اجتماعه مع الوزراء حول سدّ النهضة.