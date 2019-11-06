طلب إحاطة لوزير الصناعة بسبب تدهور أوضاع مجمع مصر للألومنيوم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح الشركة.

وقال في بيان صحفي، إن تلك المشكلات تهدد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية في مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذي يدخل في أغلب الصناعات في مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.

وأوضح متولي أن عشرات الملايين من الجنيهات كانت تحصلها شركة مصر للألومنيوم كأرباح سنوية، حتى عرف مؤشر أرباحها طريقه إلى الهبوط خاصة مع قرار رفع الدعم عن الطاقة، وهو ليس السبب الوحيد لتدهور صناعة الألومنيوم، رغم تحقيقها أرباحًا حتى الآن، فإهدار المال العام داخل المجمع له وجوه متعددة، سواء في ماكينات بعشرات الملايين متوقفة عن العمل، وتدمير أصولها مثل مزارع الفواكه والمحاصيل والماشية والأغنام، وغيرها من أمور تهدد بقاء صناعة الألومنيوم فى مصر،.

وأضاف أن إهدار المال العام فى شركة مصر للألومنيوم من خلال المساهمة والتعاقد مع أطراف ذات مصلحة وكذلك عدم سلامة الإجراءات، وأيضًا التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر، تتخذ وجوهًا متعددة يدفع ثمنها جميعًا مجمع مصر للألومنيوم والعاملون به.



وطالب النائب بوضع سياسة عادلة لسعر الطاقة الكهربائية لضمان استمرارية الشركة والمنافسة العالمية.