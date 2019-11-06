"التموين" تعدل عقد تأسيس الجمعية الاستهلاكية لأهالي ميدان الشجرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل المادتين رقمي (4 و 7) من النظام الداخلي وعقد التأسيس للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي ميدان (الشجرة - إمبابة - الجيزة) بإضافة نشاط المناقصات والتوريدات والمزايدات والممارسات التي تطرحا الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات المحلية وكذلك التعبئة والتغليف.

وجرة تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تتح رقم 1432 بتاريخ 1/10/2019.