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    مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية

    06:16 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناي دار السلام بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي.

    كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

    مجلس النواب علي عبدالعال اللجان النوعية اتفاقية دولية

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