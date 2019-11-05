عبد العال لأولياء الأمور: مصر خالية من الالتهاب السحائي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأولياء الأمور، قال فيها: مصر خالية من الالتهاب السحائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على مطالب بعض النواب، بتوضيح حقيقة الأمر، لاسيما وأن هناك حالة ذعر بين المواطنين بسبب هذا الأمر.

وأكد النائب محمد السويدي، أنه حضر بالأمس جنازة طفلة توفيت بسبب هذا الأمر.

وقال عبد العال: وصلتني رسالة الآن تؤكد أن مصر خالية تماما من هذا المرض، موضحا أن الحالات الموجودة ربما تكون لاشتباه في مرض له أعراض مشابهة أو التشخيص غير منضبط.

ودعا علي عبد العال، أولياء الأمور بالسماح لأبنائهم بالذهاب للمدراس، قائلا: لا داعي للقلق.