تفاصيل إحالة ملف التعدي على أرض "كفر العلو" بحلوان إلى النائب العام

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ملف التعدي على قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع بمنطقة "كفر العلو" بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية إلى النائب العام.

وطالب عامر -خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الاثنين- محافظ القاهرة خالد عبد العال باستخدام كل صلاحياته لإزالة التعديات على هذه المنطقة والتي كانت مخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، وكافة المناطق، مؤكدا أن التعدي على أراضي الدولة مشكلة خطيرة، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك آلية فورية لإزالة التعديات.

من جانبه قال النائب رضا البلتاجي، مُقدم طلب الإحاطة، إن ما يحدث على الأرض من تعديات لبناء عقارات ومقابر واستغلالها من جانب بعض البلطجية للتربح من ورائها يعد كارثة حقيقية، مشيرا إلى أن الأرض كانت ستوفر 50 ألف فرصة عمل لأهالي وشباب المنطقة.

وتعهد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالبدء الفوري في إزالة التعديات القائمة على قطعة الأرض بمنطقة كفر العلو بحلوان، مؤكدا أن محافظة القاهرة هي الأولى في استرداد أراضي الدولة على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتا إلى أن المحافظة استردت أراضي بقيمة 40 مليار جنيه.

وأوضح عبدالعال أنه تم اعتماد مخطط المنطقة الصناعية، وأن المحافظة حصلت على موافقات مجلس الوزراء، ويتم مخاطبة الجهات المعنية من خلال المركز الوطني لاستغلال أراضي الدولة للبدء في تنفيذ المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم استعجاله في 27 أكتوبر الماضي من أجل اتخاذ الخطوات العملية، لافتا إلى أن التعديات تمثل عبئًا كبيرًا ولكن يتم التنسيق بين عدة جهات من أجل إزالة التعديات.