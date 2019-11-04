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علي عبدالعال يبحث مع نواب "الوادي الجديد" مشكلات المحافظة

09:52 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
علي عبدالعال يبحث مع نواب "الوادي الجديد" مشكلات المحافظة

الدكتور علي عبد العال ونواب الوادي الجديد

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب الجلسة العامة، الاثنين، النواب: ابتسام أبو رحاب، وتامر عبد القادر، وبرديس سيف الدين، وجمال آدم، وداوود سليمان، نواب محافظة الوادى الجديد، وذلك بناء على طلبهم.

وشهد اللقاء، استعراض مشكلات المحافظة، وتأثير بعض المعوقات على شئون الزراعة بالمحافظة، كما تم بحث الإجراءآت اللازمة تجاه حل هذه المشكلات.

علي عبدالعال نواب الوادي الجديد مجلس النواب

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