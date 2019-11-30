خيري رمضان: إنشاء قناة فضائية عالمية يحتاج إلى 600 مليون دولار سنويًا (صور)

كتب- أسامة علي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن إنشاء قناة فضائية مصرية عالمية قادرة على المنافسة، وتضاهي القنوات الأجنبية، يحتاج إلى ميزانية تقدر بـ600 مليون دولار في العام.

وأضاف خيري خلال ندوة الصحة والإعلام التي ينظمها نادي "ليونز هارموني"، مساء اليوم السبت، أن إحدى القنوات المعادية لمصر، قائمة على ميزاينة دولة كاملة.

وكشف خيري، عن إجراء أكثر من دراسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لإنشاء قناة فضائية مصرية تضاهي القنوات العالمية، لكن اتضح أن تكلفتها باهظة جدًا، موضحًا أن القناة تحتاج إلى مكاتب للمراسلين حول العالم، وشراء أحدث الأجهزة الإعلامية.

وأوضح رمضان أن هناك قنوات تستهدف إسقاط مصر، ولكنها فشلت بسبب الإعلام المصري، مؤكدًا أن الأخير نجح في التصدي لتلك القنوات.