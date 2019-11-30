إبراهيم داوود: نتمنى ألا يتكرر تسريب إعلان جوائز "نجم" لشعر العامية مرة أخرى

كتب- محمد عاطف:

ألقى الشاعر إبراهيم داوود، خلال حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية 2019، كلمة مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الأيام مرت سريعًا على وفاة "نجم"، مضيفًا أن مجلس الأمناء سيأخذ عددًا من الملاحظات التي وضعتها لجنة التحكيم في الاعتبار.

وأضاف: "لنا عتاب على الزملاء الصحفيين الذين أعلنوا أسماء الفائزين، وأضاعوا هيبة لجنة الجائزة، ونتمنى ألا يتكرر ذلك في الدورات المقبلة".

وحضر عدد كبير من المثقفين والشعراء لحضور حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم" في شعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وانطلق الحفل مساء اليوم السبت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكان على رأس الحضور المهندس نجيب ساويرس، والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد أبو الغار، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

وبشأن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام فقد ضمت كل من: "مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحى عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".