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وزير الإسكان يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتين بالعلمين الجديدة

04:52 م السبت 30 نوفمبر 2019
وزير الإسكان يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتين بالعلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

خلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتي الكانوي والكياك العربية والإفريقية للتجديف، بالبحيرات، بالمنطقة الشاطئية في المدينة.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة عربية وإفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.

كما استعرض وزير الإسكان، جهازا جديدا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد بالهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.​

عاصم الجزار وزارة الأسكان العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية

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