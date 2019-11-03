عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان الطوارئ.. عبدالعال يرفع الجلسة العامة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، عقب عرض بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على أن يعود البرلمان للانعقاد في الجلسة العامة الساعة 12 ظهر غدًا الاثنين.

ودعا عبدالعال، اللجنة العامة، للاجتماع غدًا في تمام العاشرة صباحًا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك عقب قرار عبدالعال، بعرض قرار رئيس الحكومة حول فرض حالة الطوارئ، على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، وإلقاء رئيس الحكومة، بيان حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عبدالعال، إلى أنه وفقًا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.