بدء المعرض التعليمي السنوي للمتحف المصري بالتحرير

القاهرة - أ ش أ:

بدأت، اليوم الخميس، من المتحف المصري بالتحرير، فعاليات المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف، والذي يهدف إلى إبراز المشاركة الفعالة ودور المتحف التربوي للأطفال من الفئات العمرية المختلفة، وذلك في إطار احتفالات المتاحف المصرية بأعياد الطفولة.

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، في تصريح لها اليوم ، إن المعرض هو نتاج أعمال القسم التعليمي بالمتحف خلال فترة النشاط الصيفي، حيث سيتم عرض لوحات فنية وجدارية للجهات المشاركة في برنامجي " من جد وجد " ، و" اكتشف موهبتك "، وذلك بالتعاون مع إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة ، وإدارة موهوبين العمرانية ، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بشبرا.

من جانبها، أوضحت سيدة صفوت مسئول القسم التعليمي بالمتحف، أن الاحتفال يتضمن أيضا تنظيم معرض لمنتجات الحرف التراثية التي تم تنفيذها بالقسم التعليمي هذا العام إلى جانب فقرة فنية للأطفال، لافتة إلى أنه سيتم تكريم الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي والمؤسسات التي شاركت في تنظيم الأنشطة المختلفة والمتدربين في الحرف التراثية.