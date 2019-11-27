طلب إحاطة بشأن ضعف تطوير هيئة البريد

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضعف تطوير هيئة البريد ووجود العديد من المخالفات في سياساتها.

أوضحت "رزق الله"، في بيان اليوم، أن هيئة البريد لم تشهد التطوير المطلوب وفق استراتيجية الدولة لتطوير الاتصالات في مصر، بما يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية بالهيئة ووضع سياسات جديدة لتطوير أدائها.

وتابعت: "لا تزال الهيئة تستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، وتأثير ذلك السلبي على التسويات المحاسبية، كما أن الهيئة لم تفعل نظام "ساب" المحاسبى في مراقبة المخزون المالى من حيث مراجعة أذون الصرف.

وأضافت، أن الهيئة تعمدت عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصرى في استبعاد المبانى التى تم إنشاؤها بغرض الاستثمار العقارى والبالغة قيمتها نحو 425 مليون جنيه، وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 في شأن تنظيم التأمين الصحى الشامل الصادر في يناير 2018، عن طريق تحصيل مساهمة تكاليف بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية، وبلغ إجمالى الإيرادات خلال العام المالى "2018-2019" وفقًا لقائمة الدخل المستقلة نحو 27.858 مليار جنيه، تستحق عنها مساهمة تكافلية بنحو 70 مليون جنيه".