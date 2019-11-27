الإسكان: التعاقد مع شركة التعمير لإدارة 200 ألف شقة إسكان اجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

سلمت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول موقع للإسكان الاجتماعي، بمدينة الشروق، لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، والتي ستتولى إدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة بالموقع، بحضور المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم التعاقد مع الشركة لإدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة، لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن تلك الأعمال ستوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأكدت أن دور الدولة لا يقتصر فقط على إنشاء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بل توفر خدمات الصيانة والنظافة من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، واستثمارات المواطنيين، واستدامة المظهر الجمالي، والرونق الحضاري لمواقع مشروع الإسكان الاجتماعي.

من جانبه قال المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر: ستتولى الشركة تقديم أعمال الصيانة الدورية للمرافق والأجزاء المشتركة للعمارة، وكذا أعمال النظافة، ويتم لصق جدول بمدخل العمارة موضح به الأعمال التي سيتم تنفيذها والمواعيد المحددة لذلك، بجانب وضع أرقام لتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين.