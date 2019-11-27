أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية

02:13 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية

البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية من عائلة الفرنسيسكان الذين يزورون مصر حاليًا.

ألقى قداسته عليهم كلمة رحب خلالها بهم في مصر، وأشار قداسته إلى أن مصر ذكرت في الكتاب المقدس أكثر من 700 مرة وهي تعتبر قلب العالم، مقدمًا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية التي بدأت من القرن الأول الميلادي بقدوم القديس مارمرقس واستشهاده على أرضها وعن العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة بالجميع.

كما تحدث قداسته عن الدور الروحي والاجتماعي للكنيسة مؤكدًا على أننا نقتدي بالسيد المسيح الذي علمنا أن نخدم كل إنسان وكل الإنسان، ولذلك فالكنيسة تجتهد بإنشاء المشروعات التي تهتم بالتعليم والصحة، مساعدةً منها في الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية.

ووجه بعض من أعضاء الوفد الزائر أسئلة لقداسة البابا. الذي أكد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تقوية أواصر المحبة والتعاون بين الجميع.

وفي نهاية اللقاء قدم قداسته هدية تذكارية لأعضاء الوفد.

الكنيسة الكاثيوليكية البابا تواضروس فرنسا

الخبر التالى:

3 توابيت لسيدات.. الإعلان عن كشف أثري جديد في الأقصر - صورة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة