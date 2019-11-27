استدعاء أحدهم من الصين.. كواليس حركة المحافظين الجديدة

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إعلان حركة المحافظين الجديدة، التي أدى أعضاؤها اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المصدر لمصراوي، إن أغلب المرشحين جرى إجراء مقابلات معهم قبل يومين فقط.

وأضاف: "الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعات مع المرشحين في أحد الأماكن، وجرى حسم ملف كل مرشح منذ يومين فقط".

وأوضح المصدر لمصراوي: "تقرر اختيار اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد، محافظًا لأسوان، واللواء أركان حرب شريف بشارة، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، محافظًا للإسماعيلية، ولواء ثالث من القوات المسلحة مرشحًا لإحدى المحافظات الهامة".

وتابع المصدر: "جرى استدعاء اللواء أركان حرب شريف بشارة من الصين، وطلب منه قطع زيارته للقاء رئيس الوزراء والاستعداد لحلف اليمين الدستورية".

وأكد المصدر أن اختيار الأسماء المرشحة في الحركة تم بعناية شديدة، مع وجود رؤية بالاستعانة بالشباب البارز في مجاله، ومن لهم قصص نجاح ملهمة، ليكونوا ضمن الحركة في مناصب معاون للمحافظ لاكتساب خبرات العمل الحكومة.

وأكمل المصدر: أبرز هذه الأسماء جاكلين عازر، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أحد شباب البرنامج الرئاسي والعاملين في المجال الطبي، وإبراهيم ناجي الشهابي، المرشح نائبا لمحافظ الجيزة.

ذكرت مصادر، ملامح حركة المحافظين المقرر إعلانها رسميًا، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر، إنه تم اختيار محمد طاهر الشريف، محافظًا للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سويف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تعيين جاكلين عازر، لتتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة، وحازم عمر نائبًا لمحافظ سوهاج.