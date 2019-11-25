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هاني يونس يكشف تفاصيل اصطدام سيارة بكمين حراسة منزل رئيس الوزراء

10:20 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
هاني يونس يكشف تفاصيل اصطدام سيارة بكمين حراسة منزل رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل اصطدام سيارة بكمين الحراسة الخاص بمنزل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح يونس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، حقيقة ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذي يسكن به رئيس الحكومة، قائلاً: "سيارة نسى صاحبها يرفع فرامل اليد فاصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أي مشكلات حدثت".

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "الدكتور مصطفى مدبولي لم يكن موجودًا في منزله في هذا التوقيت أصلاً.. اطمئنوا".

هاني يونس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة الشيخ زايد

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