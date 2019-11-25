أكثر الكلمات إنتشاراً

اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الري": إزالة 99 حالة تعدٍ على منافع نهر النيل بـ3 محافظات

08:07 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
"الري": إزالة 99 حالة تعدٍ على منافع نهر النيل بـ3 محافظات

نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من إزالة 99 حالة تعدٍ على نهر النيل في محافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - قنا)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 49976 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل - منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل - في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.

نهر النيل وزارة الموارد المائية كفر الشيخ الدقهلية

الخبر التالى:

"السكة الحديد": 500 جنيه مكافأة للعاملين بورش الهيئة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. إنبي 1 - 1 الزمالك.. الفريق الأبيض يتعادل من ضربة جزاء